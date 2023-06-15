Житель Самарской области тиранил и избивал маленького сына своей сожительницы

Он наносил ему побои и совершения иные насильственные действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богатовском районе Самарской области 43-летний местный житель избивал маленького сына своей сожительницы. Его обвиняют в истязании заведомо несовершеннолетнего лица.

— В апреле 2022 года мужчина регулярно причинял физические и психические страдания 12-летнему мальчика. Он наносил ему побои и совершения иные насильственные действия, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Жителю региона, издевавшимся над ребенком, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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