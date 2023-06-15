Самарский университет представил на ПМЭФ-2023 макет спутника «АИСТ-СТ»

Запуск первого космического аппарата этого типа запланирован на 2024 год / Фото: Андрей Савельев

Самарский университет имени академика С.П. Королева представил макет спутника радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли «АИСТ-СТ» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Работу по созданию малоразмерного космического аппарата вуз ведет вместе с компанией «СТЦ» из Северной столицы. Ученые создают саму платформу и комплект научной аппаратуры, а сотрудники фирмы – целевую радиолокационную аппаратуру и двигательную установку. Прибор для дистанционного зондирования Земли проектируют в формате кубсата размерностью 12U.

– Сейчас идет разработка проектной документации. До конца 2023 года планируем создать инженерную модель аппарата «АИСТ-СТ». На конец 2023-го – начало 2024 года запланирована отработка системы раскрытия солнечных батарей, – рассказал директор Института авиационной и ракетно-космической техники самарского вуза Иван Ткаченко.

Запуск первого комического аппарата «АИСТ-СТ» намечен на 2024 год. Разработчики планируют довести спутник до серийного производства.

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