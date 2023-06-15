Профильная смена «Время больших перемен» откроется в центре «Золотая рыбка» в Самаре

Каждый день участников ждет новый вызов «Большой перемены» и новое приключение

В центре «Золотая рыбка» в Самаре с 17 по 30 июня 2023 года пройдет городская профильная смена «Время больших перемен». Организатор смены – центр дополнительного образования детей «Лидер». Социальный партнер – АНО «Большая перемена».

В профильной смене примут участие воспитанники и педагоги ЦДОД «Лидер», клуба по месту жительства «Гайдар» ЦДТ «Металлург» и учащиеся школы № 8. В течение двух недель ребята узнают о всероссийском конкурсе «Большая перемена», научатся создавать проекты, освоят гибкие навыки, пообщаются с победителями третьего сезона конкурса и встретятся с интересными людьми.

Каждый день участников ждет новый вызов «Большой перемены» и новое приключение. Открытие смены состоится в субботу, 17 июня 2023 года, в 17:30.

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