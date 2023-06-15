Изменения в программу льготного автокредитования сделают доступнее покупку транспорта, в первую очередь - для соцкатегорий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили модернизировать программу льготного автокредитования: расширить перечень бюджетных марок и поднять лимит стоимости машин, входящих в ее периметр. Благодаря этому покупка транспорта станет доступнее, в первую очередь для соцкатегорий. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

– В условиях кардинальной трансформации российский авторынок столкнулся с дефицитом бюджетных моделей. На этом фоне цены на машины, в том числе реализуемые в рамках госпрограммы, продолжают расти. Если в начале 2023 года новые транспортные средства стоимостью более 2 млн рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в наших выдачах всего менее 2%, то сейчас – уже 14%. Это проблема, особенно для социальных категорий, многодетных семей. Нужно поддержать их: расширить госпрограмму новыми категориями заемщиков, увеличить число бюджетных марок, которые производятся при поддержке партнеров из дружественных стран, в первую очередь – Китая. Наконец, критично важно повысить лимит стоимости машин для покупки на льготных условиях, например, с 2 до 2,5-3 млн рублей, – сказал Анатолий Печатников.

Топ-менеджер банка добавил, что для более прозрачной поддержки населения также целесообразно рассмотреть вопрос о субсидировании ставки автокредита по аналогии с господдержкой рынка ипотеки. Компенсация первого взноса, которую предполагают действующие условия льготной программы, может приводить к завышению стоимости автомобилей со стороны недобросовестных дилеров, что нивелирует ее смысл.

– По нашей оценке, субсидирование ставки по автокредиту поможет прежде всего льготным категориям заемщиков, которые смогут приобрести автомобиль без излишней финансовой нагрузки. В свою очередь, рост потребительского спроса окажет дополнительную поддержку авторынку, увеличив продажи новых машин, – отметил Анатолий Печатников.

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