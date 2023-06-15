В Самаре готовятся начать работы по ускорению движения трамваев на улице Ново-Садовой

Трамваи пойдут по улице Ново-Садовой в Самаре в два раза быстрее Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие недели планируется старт работ по замене трамвайных путей на улице Ново-Садовой. В 2023 году должен быть отремонтирован участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Спешим успокоить горожан: перекрытия движения не будет.

- У нас уже есть опыт подобного ремонта, и есть технологии, как проводить этот ремонт без перекрытия движения, ночами. Пусть трамваи будут проезжать эти участки с меньшей скоростью, но они будут ездить, - рассказал «КП-Самара» директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов.

На ремонт первого участка выделено 139 млн рублей. В 2024 году зарезервировано 150 млн рублей на замену путей от Ново-Вокзальной до ТЦ «Апельсин». Наконец, третий участок – от «Апельсина» до улицы Гастелло – будет реконструирован в 2025 году.

В результате средняя скорость движения трамваев на этом участке должна увеличиться более чем вдвое – с 12 до 25-30 километров в час.

«КП-Самара» подробно писала о планах по изменению работы общественного транспорта в Самаре в 2023 году.