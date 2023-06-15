Завод по производству сжиженного природного газа построят в Самарской области

Самарский губернатор договорился с "Газпром СПГ технологии" об инвестициях 4 млрд рублей в строительство завода / Фото: Светлана Осьмачкина

Делегация Самарской области заключила еще одно соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Оно касается реализации на территории региона крупного инвестпроекта – строительства завода по производству сжиженного природного газа.

Соглашение подписали губернатор Дмитрий Азаров и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе. Новое предприятие создадут в Самарской области к концу 2026 года. Проект предусматривает строительство комплекса по сжижению природного газа, инженерной инфраструктуры и сетей. Инвестиции составят около 4 млрд рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область давно сотрудничает с «Газпромом». Направления совместной работы: производство, сбыт, программа газификации и догазификации, программа поддержки социальных проектов региона.

- Мы расширяем наше сотрудничество, и сегодня заключили соглашение о строительстве нового производства по сжижению газа. Я рад, что Самарская область принимает этот инвестиционный проект. Мы создадим все условия для того, чтобы он был реализован успешно, - подчеркнул губернатор.

Алексей Кахидзе добавил, что власти региона всячески помогают компании: получены все документы по земле и остальные разрешения. Специалисты уже приступили к проектированию.

Напомним, в первой половине дня 15 июня 2023 года Дмитрий Азаров подписал на ПМЭФ три соглашения о сотрудничестве на общую сумму более 35 млрд рублей. На территории региона реализуют три крупных инвестпроекта, благодаря которым будут созданы около 3800 рабочих мест.

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