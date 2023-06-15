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НовостиОбщество15 июня 2023 12:42

Гроза надвигается на Самарскую область 15 июня 2023 года

Жителей призывают не выходить в непогоду из дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Погода в Самарской области испортится в ближайшие 1-3 часа

Погода в Самарской области испортится в ближайшие 1-3 часа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшее время испортится погода. На регион надвигается гроза. Объявлен желтый уровень опасности.

- В ближайшие 1-3 часа 15 июня 2023 года местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением ночью 16 июня, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, вместе с грозой в регионе возможен и кратковременный дождь. ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Спасатели советуют не выходить из дома, закрыть все окна и двери, а также выключить электроприборы. Если непогода застигнет на улице, нужно найти укрытие – ближайшее здание. Во время грозы нельзя находиться рядом с металлическими конструкциями, одинокими деревьями и около воды.

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