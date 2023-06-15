Подрядчика для благоустройства трех скверов и парка нашли в Самаре

Общественные пространства приведут в порядок и озеленят / Фото: parki-samara.ru

В Самаре нашли подрядчика, который приведет в порядок три сквера и парк. Победителем электронного аукциона признали ООО «Вектор 21». Компания выполнит работы за 49,45 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит благоустроить сквер Высоцкого, сквер Первых Космонавтов и сквер на улице Ново-Садовой, 22-24, а также парк Молодежный. Локации нужно озеленить, отремонтировать там туалеты и установить малые архитектурные формы.

Работы необходимо выполнить в течение двух летних сезонов. Согласно контракту, срок – до 1 сентября 2024 года. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

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