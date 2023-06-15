Работы по строительству бассейна в Куйбышевском районе Самары вышли на завершающую стадию

Строительство нового спортивного объекта завершат в 2023 году Фото: администрация Самары

Строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары вышло на завершающую стадию. Рабочие полностью смонтировали ограждающие конструкции, проложили подводящие линии отопления и водоснабжения, установили хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, а также испытали гидроизоляцию чаши. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время строители занимаются финальными отделочными работами – укладывают напольную плитку и оформляют мозаичным покрытием чашу бассейна. Также началась укладка плиточного покрытия снаружи здания. Проводится расстановка оборудования и сборка подвесных потолков.

Напомним, в бассейне будет шесть плавательных дорожек. Размер чаши - 16х25 метров. Также в здании предусмотрены трибуны для зрителей, тренажерный и гимнастический залы. Строительство спортобъекта должны завершить уже в этом году.

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