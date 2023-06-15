Проект «Мамы героев» планируют запустить в Самарской области

Новый фотопроект запустят в продолжение проекта "Жены героев"

В Самарской области создадут новый проект в поддержку участников СВО и их семей. Он получит название «Мамы героев». Об этом «КП-Самара» рассказала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области», директор по развитию фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина.

Проект «Мамы героев» станет продолжением проекта «Жены героев», который объединил уже около 70 регионов России. В рамках него тоже пройдут фотосъемки. Екатерина Колотовкина уверена, что новый проект тоже найдет отклик в сердцах жителей страны.

— «Жены Героев» — это только начало. Впереди много работы, но мы справимся, потому что мы вместе, — написала на своей странице в соцсети супруга командующего 2-й общевойсковой гвардейской армией Андрея Колотовкина.

Самарчанка планирует создать и другой проект — «Разговор со вдовами». В рамках него планируется снять серию короткометражных фильмов о женщинах, которые похоронили своих героев.

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