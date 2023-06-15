В Самаре усилили работы по ремонту ул. Авроры

Ремонт улицы Авроры планируется завершить до 5 июля 2023 года Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт улицы Авроры. Подрядчик приступил к укладке нового покрытия на участке от улицы Аэродромной до Московского шоссе. На объекте работают полтора десятка единиц спецтехники и три бригады по семь человек в каждой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Участок ремонта большой – около 61 тысячи кв. м. Для максимально оперативного устройства нового верхнего слоя покрытия работы усилили. Задействовали сразу два асфальтоукладочных комплекса, семь катков – шесть ведут уплотнение по основному ходу дороги, еще один укатывает примыкания. Также используем гудронаторы, пылесосы, «КамАЗы» и другую технику, – рассказал мастер подрядной организации Сергей Алексеев.

Асфальт укладывают в ночные смены, чтобы не осложнять движение транспорта. Минувшей ночью рабочие уложили 13,5 тысяч кв. м покрытия. Напомним, ранее новый асфальт появился вдоль сквера по улице Авроры. На участке работ уже частично нанесли разметку, люки смотровых колодцев и дождеприемники подняли на проектные отметки. Подрядчик планирует завершить обновление проезжей части по улице Авроры до 5 июля 2023 года.

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