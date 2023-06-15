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НовостиОбщество15 июня 2023 14:25

В Самаре за три дня отремонтировали навесной мост в Волжском районе

В регионе уделили внимание жалобам граждан
Алена ПРОВКИНА
Специалисты отремонтировали мост. Фото: ЦУР Самарской области

Специалисты отремонтировали мост. Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре продолжается сезон дорожных ремонтов. Особое внимание уделяют жалобам и предложениям местных жителей.

По информации ЦУР Самарской области, в Волжском районе за три дня отремонтировали навесной мост. В селе Березовый Гай частично сломался и покосился навесной мост. Местные жители обратились с просьбой отремонтировать участок в районную администрации. По словам сельчан, по мосту дети ходят в школы, а малышей водят в детский сад.

Местные жители переживают за безопасность. После обращения мост отремонтировали за три дня.