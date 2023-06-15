В Самаре медицинский лабораторный техник может зарабатывать до 90 тысяч рублей

Сотрудники могут заработать до 90 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты выяснили, сколько могу зарабатывать лабораторные техники. Аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум для лабораторных техников в коммерческих лабораториях в Москве может достигать 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 125 тысяч рублей, в Самаре – 90 тысяч рублей. При этом, в областной столице от 27 жо 30 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник со средним медицинским образованием и дипломом по специальности «Лабораторная диагностика».

От 30 до 40 тысяч рублей могут получить сотрудники со знание методов клинической диагностики, а также имеющим опыт работы в лабораторных информационных системах.