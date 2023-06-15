Губернатор Самарской области рассказал о модернизации санатория «Сергиевские Минеральные Воды»

Дмитрий Азаров заключил соглашение с Вероникой Скворцовой. Фото: Андрей Савельев

Глава Самарской области и руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заключили соглашение о сотрудничестве. Его направят на развитие здравоохранения региона.

Документ предусмотрит развитие научной и исследовательской деятельности, укрепление связей между наукой, медициной и образованием, поможет подготовить кадры и повысить квалификацию специалистов. На данный момент в регионе ведут работу по модернизации инфраструктуры санатория «Сергиевские минеральные воды». Основными природными лечебными факторами здравницы являются минеральные источники и сульфидно-иловая грязь. В инфраструктуре учреждения находятся четыре спальных корпуса, тренажеры, бассейны, музей и библиотека.

– Мы, как я и обещал, будем развивать инфраструктуру гостеприимства рядом с курортом. И я уверен, что сотни тысяч граждан России смогут там и подлечиться, и восстановить свое здоровье, и пройти реабилитацию. Это особенно важно с учетом различных профилей курорта, в том числе в нынешней ситуации для бойцов – участников специальной военной операции. Я рад нашему сотрудничеству, - отметил Дмитрий Азаров.