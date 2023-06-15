Самарцы вновь пожаловались на автобусный маршрут №50

Жители пожаловались на автобусный маршрут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители вновь пожаловались на общественный транспорт. Водитель не произвел посадку пассажиров.

Судя по опубликованной информации, жители областной столицы возмущены ожиданием общественного транспорта. Подъезжая к остановке, водитель не открыл дверь и проехал дальше. По словам горожан, ожидание автобуса превышает 40 минут. Некоторые водители игнорируют тарифные остановки и не производят посадку.

Напомним, ранее жители Красноглинского района жаловались на нестабильную работу автобуса. Особенно проблемно это было в период похолоданий и снегопадов.