На мэра Самары подали два иска в суд

Дело передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о двух судебных процессах. Подрядчики направили два иска в адрес мэра областной столицы.

Судя по информации, опубликованной на сайте арбитражного суда, один из исков подала инвестиционно-строительная компания «Бизнес ДАТА». Мэра города просят признать виновной в бездействии. Претензии связывают с одним из договоров по развитию застроенного участка. Второй иск подала компания «Самарский строительный альянс». Судебные тяжбы назначили на июль 2023 года.

Напомним, для мэра это не первый судебный процесс. Ранее Елена Лапушкина проиграла суд из-за территории у больницы им. Семашко.