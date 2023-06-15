В Самаре перекладку теплотрасс рядом с соцобъектами завершат до 1 августа

К работам уже приступили. Фото: мэрия

Самару продолжают подготовку теплосетевого хозяйства к отопительному сезону. Специалисты планируют завершить перекладку теплотрасс рядом с социальными объектами.

По информации городской администрации, специалисты обозначили приоритетные направления деятельности. Особое внимание уделят территориям социальных объектов: школ, детских садов, интернатов. Перекладку на данном участке выполнят до 1 августа. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не мешать учебному процессу и проведению мероприятий.

Подрядчики уже приступили к перекладке теплотрассы на Волжском проспекте. Полностью дорогу не перекроют. Организовано реверсивное движение.