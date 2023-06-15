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НовостиОбщество15 июня 2023 17:22

В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за спортивного чемпионата

Соревнования пройдут 17 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В областной столице ограничат движение транспорта

В областной столице ограничат движение транспорта

В Самаре временно ограничат движение транспорта. В областной столице проведут «Чемпионат и Первенство региона по триатлону среди любителей IRONSTAR».

По информации городской администрации, ограничения введут с 04:00 до 17:00 17 июня 2023 года. Движение перекроют по улицам Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Волжскому проспекту, Лесной и по Северо-Восточной магистрали.

Также на участках запретят остановку и стоянку транспортных средств. Ограничения не коснутся спецмашин. Вся подробная информация и скорректированная схема движения указана на сайте администрации.