В Самаре временно скорректируют движение общественного транспорта 17 июня 2023 года

Движение автобусов скорректируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет «Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону, соревнования среди любителей IRONSTAR». В областной столице ограничат и скорректируют движение общественного транспорта.

По информации городской администрации, с 04:00 до 17:00 17 июня отменят движение троллейбусов №16 «Губернский рынок – 6-й причал», также скорректируют движение автобусов №2, №3, №5д, №11, №24, №37, №46, №47, №53, №61, №80, №108, №261 и троллейбус №6.

Вся подробная информация о движении общественного транспорта указана на сайте мэрии. Жителей просят заранее планировать свои поездки. Напомним, также из-за мероприятия временно ограничат движение автомобилей по нескольким улицам.