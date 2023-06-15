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НовостиПроисшествия15 июня 2023 18:10

В Самарской области правоохранители выявили мошенничество в сфере ЖКХ

Жители платили за несуществующее тепло
Алена ПРОВКИНА
Жители не получали услуги

Жители не получали услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области правоохранители выявили мошенничество в сфере ЖКХ. Местные жители оплачивали услуги и не получали их.

По информации прокуратуры Самарской области, горожане получали начисления по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения. При этом, они не получали указанные услуги из-за расторжения договора с компанией. Жители платили за тепло и горячую воду в течение нескольких месяцев. Компания получали более 251 тысячи рублей.

В адрес следственных органов направили материал проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование взяли под контроль.