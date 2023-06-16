В Самарской области нарушили контракт по нацпроекту, не переселив людей из аварийного жилья

Директору компании назначили административный штраф в размере более 3,3 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура Безенчукского района провела проверку и выявила нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Все дело в том, что людей не переселили из аварийного жилья.

— Между комитетом по управлению муниципальным имуществом районной администрации и ООО «СЗ СК Гранат» были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме для переселения людей из аварийного жилищного фонда, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Однако компания не исполнила контракты. Сейчас многоквартирный дом все еще не достроен, а срок исполнения контрактов нарушен. В результате директора ООО «СЗ СК Гранат» привлекли к административной ответственности.

Мужчине назначили административный штраф в размере более 3,3 миллионов рублей. Переселение людей из аварийного жилья находится на контроле прокуратуры района.