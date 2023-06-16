Награждение одаренных детей премией губернатора прошло в самарском Дворце спорта

Получить премию могут дети, которые добились особых успехов и значительных результатов. Фото: минспорта Самарской области

В Самаре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков 2023 года. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

— Награждение прошло Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Врио министра спорта Лидия Рогожинская вручила подарки 15 лауреатам в номинации «Любительский спорт», — отметили в пресс-службе.

Напомним, получить премию могут дети, которые достигли особых успехов и добились значительных результатов в реализации социально значимых проектов. Помимо этого, премия присуждается победителям олимпиад, спортивных состязаний, а также победителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.

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