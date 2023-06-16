Председателю счетной палаты Самарской области продлили домашний арест

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд оставил в силе продление срока домашнего ареста председателю счетной палаты Самарской области Елене Дубровой. Ранее сторона защиты попыталась его обжаловать. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Елену Дуброву обвиняют в превышении должностных полномочий. Октябрьский районный суд 18 мая 2023 года продлил срок ее содержания под домашним арестом до шести месяцев – по 30 июля.

Однако сторона защиты не согласилась с решением суда и решила обжаловать его в вышестоящем суде. В четверг, 15 июня, прокурор просил областной суд отказать в удовлетворении жалобы. Аргументом послужило то, что обстоятельства для избрания меры пресечения, на момент рассмотрения жалобы не изменились.

Суд апелляционной инстанции посчитал возражения прокурора обоснованными и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно уже вступило в законную силу.

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