В Самаре домохозяйка «играла» на бирже и потеряла 23 млн рублей из-за мошенников

Оказалось, что все денежные средства в размере 23 миллионов рублей сняли с ее счета мошенники.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 42-летняя местная жительница, которая является домохозяйкой, хотела легких денег путем работы на бирже, но потеряла 23 миллиона рублей из-за мошенников.
— Женщина недавно переехала в Самару с северного района. В одном из мессенджеров ей написал незнакомец и предложил заработок на бирже, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
С апреля по июнь 2023 года женщина «играла» на бирже и вкладывала туда денежные средства. Часть денег она для этого брала в кредит и занимала у знакомых. Однако вывести свой выигрыш домохозяйка не смогла.
Оказалось, что все денежные средства в размере 23 миллионов рублей сняли с ее счета мошенники. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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