Заграничные сотрудники на удаленке есть в 9% компаниях Самары

В части компаний дистанционного персонала осталось мало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как показал опрос сервиса SuperJob, в каждой одиннадцатой компании Самары есть сотрудники на удаленке, которые работают из-за рубежа.

Опрос проходил среди представителей самарских компаний. Чаще всего удаленно работают из России или из-за рубежа IT-специалисты и дизайнеры. Всего 9% работодателей рассказали, что в их компаниях работают дистанционные сотрудники, проживающие в загранице.

А в общей сложности работники на удаленке, которые находятся в России и за ее пределами, есть на сегодняшний день в 30% предприятий и организаций Самары. Отмечается, что в части компаний дистанционного персонала осталось мало, в основном менее 10% от штатной численности.

Как отметили представители компаний из Самары, на удаленке из России и зарубежья их работники чаще всего трудятся на должностях IT-специалистов и дизайнеров.

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