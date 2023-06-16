Дефицит двух групп крови образовался в Самаре

В Самаре отмечается острая потребность во второй отрицательной и четвертой отрицательной группах крови Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самаре образовался дефицит двух групп крови. Отмечается острая необходимость во второй отрицательной и в четвертой отрицательной. Также есть нехватка второй положительной. Информация об этом размещена на сайте службы крови Самарской области.

По данным донорского светофора, в Самаре в достаточном количестве имеются запасы только первой и третьей групп крови, а также четвертой с положительным резус-фактором. В Тольятти и Сызрани нехватки донорской крови нет.

Донорский светофор в Самаре / Фото: donorsamara.ru

Напомним, в Самаре сдать кровь можно по адресу: ул. Ново-Садовая, 156 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00), в Тольятти — на Московском проспекте, 19 (с понедельника по четверг с 7:30 до 12:30, по пятницам с 7:30 до 11:30), в Сызрани — на улице Солнечной, 40 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00). Подробнее о том, как стать донором и какие имеются противопоказания, можно узнать здесь.

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