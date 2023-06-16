Жительница Самары не хотела отдавать бывшему мужу инструменты и технику

С женщины взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре после развода местная жительница отказывалась отдавать бывшему мужу технику с инструментами и оставила их себе. Тогда мужчина решил вернуть свои вещи через суд.

— Супруги из Самары не смогли при разводе мирно поделить совместно нажитое имущество. Мужчина обратился в суд, который обязал женщину отдать микроволновку, вентилятор, сварочную маску, керхер, коптильни, компрессор и строительные инструменты, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы Красноглинского района предупредили самарчанку о последствиях неисполнения решения суда. Однако это не подействовало на женщину, она так и не спешила возвращать экс-супругу его вещи.

Поэтому с женщины взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого жительница областного центра передала бывшему мужу его имущество.

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