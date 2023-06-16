Суд поддержал запрет на строительство многоэтажного ЖК на ул. Солнечной в Самаре

Кассация оставила без удовлетворения требования застройщика Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд поддержал запрет на возведение высоток в жилом массиве на улице Солнечной в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Новый ЖК на улице Солнечной хотела построить компания «Скиф». Однако местные жители выступили против уплотнения застройки. Чтобы не допустить возведение вблизи существующих домов новых высоток, было решено сменить зонирование участка. Эту территорию, которая принадлежит фирме, отвели для объектов спортивной инфраструктуры.

Застройщик оспорил решение городской думы в Самарском областном суде. Тот иск удовлетворил. Однако Четвертый апелляционный суд с выводами предыдущей инстанции не согласился. Он не нашел нарушений прав и законных интересов «Скифа» и отменил решение облсуда.

Компания обратилась в Шестой кассационный суд, но он тоже не поддержал ее требования:

- Суд признал верными выводы апелляционной инстанции. Оспариваемые решения думы Самары соответствуют требованиям нормативных актов, не нарушают прав, свобод и законных интересов собственника земельного участка.

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