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НовостиПроисшествия16 июня 2023 6:45

Житель Самарской области похитил одежду из спортивного магазина в ТЦ

Вещи были украдены на девять тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Похищенные футболку и джемпер мужчина уже успел продать на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Похищенные футболку и джемпер мужчина уже успел продать на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 41-летний местный житель похитил из магазина спортивных товаров одежду. Кража попала на камеру видеонаблюдения, установленной в магазине торгового центра на Автозаводском шоссе.

— Недостача товара, превышающая девять тысяч рублей, была выявлена при инвентаризации. Полицейские узнали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, проживающего рядом с торговым центром и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как оказалось, похищенные футболку и джемпер мужчина уже успел продать на одном из сайтов бесплатных объявлений, а приглянувшуюся майку оставил себе. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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