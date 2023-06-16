Житель Самарской области похитил одежду из спортивного магазина в ТЦ

Похищенные футболку и джемпер мужчина уже успел продать на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти 41-летний местный житель похитил из магазина спортивных товаров одежду. Кража попала на камеру видеонаблюдения, установленной в магазине торгового центра на Автозаводском шоссе.
— Недостача товара, превышающая девять тысяч рублей, была выявлена при инвентаризации. Полицейские узнали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, проживающего рядом с торговым центром и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Как оказалось, похищенные футболку и джемпер мужчина уже успел продать на одном из сайтов бесплатных объявлений, а приглянувшуюся майку оставил себе. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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