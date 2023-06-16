Дмитрий Азаров подписал соглашение с «Т Плюс» о модернизации теплосетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске

Договоренность была достигнута в рамках ПМЭФ-2023 / Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключил на Петербургском международном экономическом форуме еще одно соглашение. Он договорился с гендиректором «Т Плюс» Александром Вилесовым о модернизации теплосетей в трех городах региона. Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей, из них 0,55 млрд рублей планируется привлечь при участии регионального правительства и фонда развития территорий.

— Сегодняшнее соглашение позволит провести перекладку 71 км теплосетей в трех крупнейших городах губернии. Это напрямую касается условий проживания десятков тысяч жителей. Наша задача — вместе с ресурсонабжающими организациями, обслуживающими предприятиями, муниципалитетами обеспечить качественное предоставление услуг ЖКХ в интересах потребителей Самарской области, — отметил Дмитрий Азаров.

Планируется, что 71 км теплосетей отремонтируют в течение двух лет. Благодаря этому будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг для 51,5 тысяч жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. В областной столице модернизируют энергооборудование и 35 км сетей (2,3 млрд рублей), в Автограде — 27,6 км сетей (900 млн рублей), а в Новокуйбышевске — 8,4 км сетей (400 млн рублей).

Напомним, обновление теплосетей в регионе проводят в рамках госпрограммы «Модернизация коммунального комплекса Самарской области на 2023-2027 годы». Один из участников проекта — ПАО «Т Плюс». В этом году компания намерена направить на ремонт тепловых сетей и станций 7,2 млрд рублей. Она планирует заменить 97,25 км трубопроводов и провести работы на энергообъектах.

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