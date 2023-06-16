Автобус с потерявшим сознание водителем вылетел на газон в Самаре 16 июня 2023

Автобус протаранил металлическое ограждение и вылетел с дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в пятницу, 16 июня 2023 года, на улице Аэродромной в Самаре произошло ДТП. Примерно в 9:50 автобус Hyundai вылетел с дороги на газон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем автобуса находился 60-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Авроры. При повороте на улицу Революционную водителю стало плохо, и он потерял сознание. В результате автобус врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем вылетел на газон.

В момент ДТП в салоне находился только водитель. Ни пешеходы, ни другие участники дорожного движения не пострадали. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку.

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