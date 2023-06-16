На «ВолгаФесте» построили пляжные кабинки «со смыслом»

Авторы осмыслили такой простой объект, как пляжная кабинка Фото: Предоставлено "КП"

Участникам предстояло переосмыслить пляжную архитектуру и жюри были выбраны эскизы трёх команд. При поддержке партнера фестиваля - проекта Жилые башни Баланс Towers победители воплотили свои идеи в реальность.

Авторы осмыслили такой простой объект, как пляжная кабинка, раскрывая тему любви к природе, городу и человеку, поэтому для создания арт-кабинок использовались необычные материалы и формы. Студентки архитектурно-строительной академии СамГТУ Мария Насыбуллиная и Анастасия Насырова представили кабинку с флюгерами в форме сердец, которые отражают любовь к Самаре. А проектное бюро «ТМ» Ирины Фишман и Александра Шуткина представило «Стоянку человека Заволжского»: кабинка специально сделана из остатков домов старой Самары, материалов, найденных за Волгой, а дополняет волжскую тему умывальник и зеркало на фасаде. Третий проект от архитектурной студии 0806.studio вдохновлен размышлениями о формах любви и демонстрирует двух исполинов, поддерживающих друг друга. Кабинками можно пользоваться, они функционируют.

Девелопер жилых башен Баланс Towers компания «Альянс Менеджмент» всегда высказывала любовь к родному городу своими проектами и поддерживая творческие молодёжные инициативы и культурные события Самары.