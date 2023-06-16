В Самарской области сызранец украл у жителя ближнего зарубежья телефон

Похищенный смартфон полицейские вернули законному владельцу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В конце декабря 2022 года в Сызрани у 24-летнего жителя ближнего зарубежья пропал сотовый телефон стоимостью девять тысяч рублей. Свой смартфон он оставил на прилавке у кассы в продуктовом магазине на улице Урицкого.

— Пропаж иностранец заметил спустя несколько часов после посещения магазина. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления 43-летний сызранец. Как выяснилось, когда он забрал чужой сотовый телефон, сразу избавился от сим-карты и в течение нескольких месяцев пользовался им.

Похищенный смартфон полицейские вернули законному владельцу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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