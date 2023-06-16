ТОАЗ заключил соглашения для старта строительства терминала в морском порту Тамань

Торжественное подписание соглашений состоялось в рамках ПМЭФ-2023 / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот заключил ряд важных соглашений для строительства терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений в морском порту Тамань. Возведение этого комплекса обеспечит стратегическую независимость наших морских перевозок от зарубежных портов Азово-Черноморского региона. Торжественное подписание документов состоялось на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года.

— Подписанием соглашений мы подчеркнули свою готовность к новому этапу строительства перевалочного комплекса в Тамани. Компании-партнеры помогут реализовать новое транспортно-логистическое решение для нашей продукции. Терминал будет работать в непрерывном режиме: круглосуточно принимать аммиак из цистерн, хранить в изотермических емкостях и отгружать в морские суда, — отметил гендиректор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Планируется, что терминал по перевалке аммиака мощностью 2 млн тонн будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года. В рамках соглашения ООО «ГК 1520» построит и модернизирует 45 км ж/д путей, три моста, возведет и полностью оборудует комплекс зданий ж/д станции и уложит более 43 стрелочных переводов. Благодаря этому терминал тольяттинского предприятия будет соединен с железнодорожной сетью общего пользования. Один из ведущих производителей подвижного состава пополнит транспортный парк завода 141 цистерной для аммиака.

Инжиниринговая компания «ТЭК Мосэнерго» займется проектированием и строительством объектов генерации и электросетевого хозяйства, объектов инфраструктуры морского транспорта и склада жидкого аммиака.

По словам Анатолия Шаблинского, вторая очередь строительства порта намечена на 2024-2025 годы. Планируется возвести терминал по перевалке карбамида на 1,5 млн тонн и расширить до 3,5 млн тонн терминал по перевалке аммиака.

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