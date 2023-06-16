В Самарской области готовятся к перезаключению договоров на техобслуживание газового оборудования

Проверка внутридомового газового оборудования / Фото: ООО "СВГК"

СВГК информирует, что в соответствии с Постановлением Правительства № 859, с 1 сентября 2023 г. техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут иметь право заниматься только газораспределительные организации (ГРО), осуществляющие транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования.

Проверка внутриквартирного газового оборудования / Фото: ООО "СВГК"

Кроме того, обязанностью каждого собственника помещения в многоквартирном доме с 1 сентября 2023 года станет заключение договора с компанией, которая будет обслуживать всё газовое оборудование в доме.

«Совместно с государственно-жилищной инспекцией по Самарской области и коллегами – другими ГРО губернии мы начали разработку плана совместных действий по реализации новых положений законодательства и готовимся к процессу перезаключения договоров на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО в новых условиях, – рассказал председатель правления ООО «СВГК» Иван Аветисян. – Организациям, управляющим многоквартирными домами, уже сейчас со своей стороны необходимо подготовиться к перезаключению такого договора (или заключению при его отсутствии). Отсутствие договора со специализированной организацией и, как следствие, планового техобслуживания ВДГО и ВКГО создает угрозу безопасности газоснабжения дома, и может служить основанием для приостановки подачи газа потребителю со стороны его поставщика».

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