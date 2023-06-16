Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 7:57

Оздоровительный комплекс с набережной построят на берегу Волги в Самарской области

База отдыха будет включать медцентр, бани, глэмпинг, рестораны и рекреационную зону
Анастасия ФИЛАТОВА
Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено на ПМЭФ-2023

Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено на ПМЭФ-2023

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области построят крупнейший в Поволжье многофункциональный рекреационно-оздоровительный комплекс. Его разместят на берегу Волги. Проект реализует компания «Первостроитель». Соответствующее соглашение с правительством региона было заключено на ПМЭФ-2023.

Проект предполагает возведение медцентра на одновременное обслуживание около 300 человек, гостиницы на 150 номеров и банного комплекса. Также будет обустроена зона водной активности и рекреационная зона, в которую войдут пляж, набережная, пирсы и террасы, зона барбекю и площадки для йоги. В дальнейшем планируется сделать зону марины и яхт-клуба с причалами для лодок и катеров.

Кроме того, на территории оздоровительного комплекса разместят детский спортивно-образовательный центр, рестораны, кафе, глэмпинг и гостевые дома на 120 человек, зону водной реабилитации с бассейнами. База отдыха будет круглогодичной. Зимой там будут прокладывать лыжню и заливать каток. Инвестиции в проект составят около 3,8 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал