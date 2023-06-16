Оздоровительный комплекс с набережной построят на берегу Волги в Самарской области

Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено на ПМЭФ-2023 Фото: правительство Самарской области

В Самарской области построят крупнейший в Поволжье многофункциональный рекреационно-оздоровительный комплекс. Его разместят на берегу Волги. Проект реализует компания «Первостроитель». Соответствующее соглашение с правительством региона было заключено на ПМЭФ-2023.

Проект предполагает возведение медцентра на одновременное обслуживание около 300 человек, гостиницы на 150 номеров и банного комплекса. Также будет обустроена зона водной активности и рекреационная зона, в которую войдут пляж, набережная, пирсы и террасы, зона барбекю и площадки для йоги. В дальнейшем планируется сделать зону марины и яхт-клуба с причалами для лодок и катеров.

Кроме того, на территории оздоровительного комплекса разместят детский спортивно-образовательный центр, рестораны, кафе, глэмпинг и гостевые дома на 120 человек, зону водной реабилитации с бассейнами. База отдыха будет круглогодичной. Зимой там будут прокладывать лыжню и заливать каток. Инвестиции в проект составят около 3,8 млрд рублей.

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