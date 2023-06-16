Женщина на Mercedes вылетела на трамвайные рельсы на проспекте Ленина в Самаре

Убрать с трамвайных рельсом машину оказалось не так уж просто. Фото: "САМАРА life"

В пятницу, 16 июня, в Самаре автомобилистка вылетела на трамвайные пути. О подробностях рассказали очевидцы в социальных сетях.

— На проспекте Ленина, рядом с пересечением с улицей Первомайской женщина на автомобиле Mercedes попала на встречные трамвайные рельсы, — написали самарцы.

В результате происшествия оказался перекрыт путь трамваям, из-за чего движение на некоторое время парализовалось. Отмечается, что никто не пострадал. Однако убрать с трамвайных рельсом машину оказалось не так уж просто. Для этого вызвали эвакуатор.

В ГУ МВД по Самарской области отметили, что данное происшествие не относится к ДТП, поэтому его не комментируют.

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