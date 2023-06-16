Выставки в честь женщин-космонавтов открываются на площади Славы в Самаре 16 июня 2023

Экспозиции расскажут о жизни женщин-космонавтов и об их подготовке к полету в космос Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 16 июня 2023 года, в Самаре открываются две выставки, посвященные 60-летию со дня полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Фотоэкспозиции будут представлены на медиаэкранах на площади Славы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первая выставка - «Космический взлет «Чайки» - посвящена жизни, космической подготовке и полету первой женщины-космонавта планеты Земля. Именно 16 июня 1963 года Валентина Терешкова, чей позывной был «Чайка», совершила орбитальный полет на корабле «Восток-6». К слову, сразу после этого полета она побывала в Куйбышеве.

Вторая выставка - «Женское лицо российского космоса» - посвящена пяти советским и российским женщинам, которые побывали в космосе. Помимо Валентины Терешковой, это Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова и Анна Кикина.

Фотовыставки будут работать на площади Славы в Самаре в течение трех дней. Посмотреть экспозиции можно будет с 16 по 18 июня 2023 года включительно.

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