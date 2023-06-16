Делегация Самарской области встречается с инвесторами и подписывает соглашения на ПМЭФ-2023

Есть и потенциальные инвесторы, которые хотят построить заводы в разных отраслях промышленности. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарская делегация продолжает работать на Петербургском международном экономическом форуме – 2023. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал о ее работе.

Сейчас уже подписано и еще планируется к подписанию большое количество соглашений по проектам, которые уже строятся и готовятся к проработке. Делегация региона встречается с потенциальными инвесторами. Во время встреч прорабатываются варианты реализации проектов на территории Самарской области.

— Именно на Питерском форуме мы выходим на принятие решений и закрепляем достигнутые договоренности. Это проекты по КРТ, развитию транспортного коридора «Север-Юг» и созданию транспортно-логистических мультимодальных комплексов, — рассказал Дмитрий Богданов.

Также министр отметил, что есть и потенциальные инвесторы, которые хотят построить заводы в разных отраслях промышленности, в том числе – фармацевтике. Губернатор Дмитрий Азаров уже подписал соглашение с компанией «Транспорт будущего» и ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов».

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