60 одаренных ребят получили именные премии губернатора Самарской области

Ребят от имени главы региона поздравил министр образования и науки Виктор Акопьян Фото: правительство Самарской области

В четверг, 15 июня 2023 года, в Самаре вручили именные премии губернатора региона 60 одаренным детям и подросткам. Торжественная церемония прошла во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба облправительства.

В 2023 году участие в конкурсе приняли 349 ребят от 7 до 18 лет из всех районов и городов Самарской области. Они представили свои достижения и работы в пяти номинациях: «Учебная и исследовательская деятельность», «Художественное творчество», «Любительский спорт», «Техническое творчество» и «Социально значимая деятельность».

Лучшими признали 60 учеников. Им вручили именные дипломы лауреата и премии в 12 тысяч рублей. От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ребят поздравил министр образования и науки Виктор Акопьян. Он пожелал, чтобы у каждого была своя места и стремление двигать вперед российскую науку.

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