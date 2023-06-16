Водитель битумовоза и сварщик попали в топ самых высокооплачиваемых вакансий в Самаре

На первом месте оказалась вакансия инженера-геофизика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на июнь 2023 года сервис Работа.ру составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Самаре в первый летний месяц. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

На первом месте оказалась вакансия инженера-геофизика. Такому специалисту готовы платить до 240 тысяч рублей. Необходимо иметь высшее профильное образование, стаж работы от одного года и опыт работы с телесистемой APS, БТС и Compass.

Также в топе оказалось зарплатное предложение директору центра здоровья и отдыха (от 217 тысяч рублей). На работу примут кандидата с высшим образованием, опытом работы в качестве руководителя не менее шести лет, а также навыком мобильности.

А главный инженер с высшим техническим образованием и опытом работы на руководящей должности не менее шести лет, готовый быстро вникнуть в систему водоподготовки и эксплуатации бассейнов, может получать от 148 тысяч рублей.

В рейтинг вошла и вакансия водителя битумовоза. Для трудоустройства необходимы стаж от трех лет, опыт работы на большегрузных автомобилях и допуск к перевозке опасных грузов. Зарплату обещают от 120 тысяч рублей после испытательного срока (1 месяц).

От 100 тысяч рублей может зарабатывать также сварщик в производственной компании. У сотрудника должны быть опыт работы в судостроительной компании, профессиональное владение ручной аргонной сваркой, умение сделать аккуратный шов и навык сварки листового металла.

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