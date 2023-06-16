Более 10 автобусов направили в объезд участка на ул. Льва Толстого в Самаре 16 июня 2023

Скорректировали трассы следования маршрутов №№ 3, 5д, 11, 2, 23, 41, 47, 34, 37, 53, 168 и 172 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 16 июня 2023 года, в Самаре изменили схемы движения нескольких автобусов. Они временно будут ходить в объезд участка на пересечении улиц Льва Толстого и Самарской, где идет реконструкция теплотрассы.

- Изменения затронут автобусные маршруты №№ 3, 5д, 11, 2, 23, 41, 47, 34, 37, 53, 168 и 172, - сообщили в телеграм-канале представители компании-перевозчика.

Так, автобусы № 3 будут ездить по улицам Льва Толстого, Галактионовской, Некрасовской, Самарской в направлении улицы Речной; № 5д — по улицам Льва Толстого, Ленинской, Некрасовской, Самарской в оба направления; № 11 — по улицам Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Самарской в оба направления.

Автобусы №№ 2, 23, 41 будут временно курсировать по улицам Самарской, Красноармейской, Садовой, Некрасовской и Самарской; № 47 — по улицам Самарской, Красноармейской, Садовой, Некрасовской, Галактионовской, Льва Толстого, Куйбышева; № 34 — по улицам Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Галактионовской, Льва Толстого, Фрунзе.

Автобусы № 37 пока будут ходить по улицам Льва Толстого, Ленинской, Некрасовской, Галактионовской, Льва Толстого; № 53 — по улицам Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Галактионовской; №№ 168 и 172 — по улицам Льва Толстого, Ленинской, Некрасовской, Галактионовской, Льва Толстого, Куйбышева.

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