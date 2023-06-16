В Самаре нашли подрядчика для создания скульптуры «Учитель» за 3,6 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнить все работы до 2 октября 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли торги на создание скульптурной композиции «Учитель». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал департамент образования администрации Самары. На необходимые услуги были готовы выделить более 3,5 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 3 миллиона 650 тысяч рублей.

Всего на торги заявились три участника, победителя уже выбрали. Кто им стал, не раскрывается. Компания предложила за свои услуги стоимость, равную начальной цене контракта. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 2 октября 2023 года.

Напомним, ранее объявили торги на благоустройство сквера, где установят памятник педагогу, на улице Стара Загора, 96 в Промышленном районе Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.