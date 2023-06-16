Самарская область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата

Самарская область также вошла топ-5 регионов-лидеров по направлению «Инфраструктура и ресурсы»
Фото: правительство Самарской области
Самарская область вошла в число лучших регионов по состоянию инвестиционного климата. Она заняла девятую строчку. Соответствующий список в рамках ПМЭФ-2023 представило Агентство стратегических инициатив.
Пятый раз подряд рейтинг возглавила Москва, пишет ФАН. Второе место занял Татарстан, третье — Московская, Нижегородская и Тюменская области. На четвертой строчке оказались Башкирия, Тульская и Сахалинская области. Закрывают топ-5 рейтинга Новгородская область и Краснодарский край.
Шестое место поделили Санкт-Петербург и Чечня, на седьмом — Калужская область, на восьмом — Крым и Смоленская область. Девятую строчку рейтинга заняли Самарская и Магаданская области, ХМАО, а десятую — Карелия.
Отметим, что Самарская область также вошла топ-5 регионов-лидеров по направлению «Инфраструктура и ресурсы». Она расположилась на пятом месте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал