Самарская область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата

Самарская область также вошла топ-5 регионов-лидеров по направлению «Инфраструктура и ресурсы» Фото: правительство Самарской области

Самарская область вошла в число лучших регионов по состоянию инвестиционного климата. Она заняла девятую строчку. Соответствующий список в рамках ПМЭФ-2023 представило Агентство стратегических инициатив.

Пятый раз подряд рейтинг возглавила Москва, пишет ФАН. Второе место занял Татарстан, третье — Московская, Нижегородская и Тюменская области. На четвертой строчке оказались Башкирия, Тульская и Сахалинская области. Закрывают топ-5 рейтинга Новгородская область и Краснодарский край.

Шестое место поделили Санкт-Петербург и Чечня, на седьмом — Калужская область, на восьмом — Крым и Смоленская область. Девятую строчку рейтинга заняли Самарская и Магаданская области, ХМАО, а десятую — Карелия.

Отметим, что Самарская область также вошла топ-5 регионов-лидеров по направлению «Инфраструктура и ресурсы». Она расположилась на пятом месте.

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