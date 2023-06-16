Горячую воду отключат в Самаре с 19 июня по 2 июля 2023 года

Без горячей воды две недели придется посидеть жителям части Октябрьского и Советского районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 июня 2023 года, в Самаре на две недели отключат горячую воду. Ограничения затронут жителей части Октябрьского и Советского районов города.

- Запланирован текущий ремонт первой тепломагистрали Центральной отопительной котельной (ЦОК). В связи с этим с 19 июня по 2 июля 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение в домах и организациях, расположенных в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Аэродромной, Мориса Тореза, Печерской, Гаражной и Блюхера, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

В рамках ремонта специалисты проверят сети повышенным давлением теплоносителя. Теплоэнергетики призывают самарцев во время проведения гидравлических испытаний не приближаться к трубам надземной прокладки и тепловым камерам, а также к местам парения и просадки грунта. Кроме того, нельзя оставлять машины и другое имущество в охранных зонах теплотрасс.

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