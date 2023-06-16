Молодые водитель и пассажирка «ВАЗ-2113» пострадали в столкновении с «Калиной» в Самаре

22-летнего парня и 21-летнюю девушки доставили в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В четверг, 15 июня, в 20:30 в Ленинском районе Самары 30-летний водитель автомобиля Lada Kalina не уступил дорогу машине «ВАЗ-2113» и столкнулся с ней.
— Мужчина ехал по Волжскому проспекту в направлении улицы Маяковского. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 39, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Поворачивая налево, автомобилист не предоставил преимущества в движении машине «ВАЗ-2113», за рулем которого находился 22-летний водитель. В результате этого транспортные средства столкнулись.
В аварии пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки «ВАЗ-2113». С места происшествия 22-летнего парня и 21-летнюю девушки доставили в медицинское учреждение.
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