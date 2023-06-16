Появились подробности ДТП с нефтевозом на трассе М-5 в Самарской области 15 июня 2023

Пожарные смыли с дороги нефть, которая вытекла из опрокинувшейся цистерны / Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Стали известны подробности ДТП с нефтевозом на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе 15 июня 2023 года. Большегруз столкнулся с Hyundai, после чего его цистерна опрокинулась, а содержимое вытекло на дорогу.

— На место ДТП выезжали дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в составе трех человек и одной единицы техники, а также бригада скорой помощи и экипаж ГИБДД. Установлено, что произошло встречное столкновение нефтевоза с легковой машиной, а затем опрокидывание цистерны с последующим разливом нефти, — сообщили в ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Сотрудники дежурного караула ПСЧ-118 провели аварийно-спасательные работы: отключили АКБ, стабилизировали транспорт и смыли нефть с дороги на площади 150 кв. м.

Насколько известно, в результате ДТП пострадал один человек — 32-летняя пассажирка легкового авто. Ее с различными травмами госпитализировали в Сергиевскую ЦРБ. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.

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