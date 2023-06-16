День армянской культуры и кулинарных традиций устроят в Самаре 25 июня 2023

Гости познакомятся с армянским подворьем, культурой и вкусностями / Фото: этнопаркдружбынародов.рф

В следующее воскресенье, 25 июня 2023 года, в парке Дружбы народов в Самаре пройдет День армянской культуры и кулинарных традиций. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

Так, в рамках мероприятия запланированы: дегустация национальных напитков, мастер-классы для детей, ярмарка продуктов из Армении, мастер-класс по армянским танцам. Кроме того, на празднике будут свежесваренный кофе на песке, традиционная выпечка и украшения из Армении. Также в парке Дружбы народов выступит ансамбль армянского народного танца «Розанны Арутюнян».

Принять участие в празднике смогут все желающие. Там можно будет не только повеселиться и хорошо провести время, но и познакомиться с армянским подворьем, культурой и вкусностями. Время проведения мероприятия — с 11:00 до 18:00.

Программа Дня армянской культуры 25 июня 2023 года

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