Около 3760 школьников побывали на выставке «Лаборатория будущего» в Самаре

«Лаборатория будущего» позволяет выявить профессиональные навыки и таланты школьников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году порядка 3760 обучающихся 6-11 классов школ города Самары посетили квестовую мультимедийную выставку-тестирование «Лаборатория будущего» в историческом парке «Россия — Моя история». Об этом сообщает ЦОПП Самарской области.

Выставка в игровой форме, с помощью интерактивных квестов, симуляторов и мультимедийных технологий, знакомит школьников с разными профессиями, чтобы помочь понять, какое направление выбрать в будущем.

Гости мероприятия могли узнать о 40 профессиональных отраслях и более чем 400 профессиях. Также «Лаборатория будущего» позволяет выявить профессиональные навыки и таланты школьников.

Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка, охватывая более 90% рынка профессий России. В рамках проекта школьники также пройдут профессиональные пробы в колледжах региона.

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