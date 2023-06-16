Корреспонденты «КП-Самара» стали лауреатами конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»

Елену Чеченину наградили специальным призом «За человечность в освещении цифровизации»

Двое корреспондентов «Комсомольской правды — Самара» стали лауреатами XII конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» от компании «Ростелеком». Жюри высоко оценило работы Елены Чечениной и Татьяны Брачий.

— В ПФО было подано 464 работы. Меня наградили специальным призом «За человечность в освещении цифровизации». Я подавала на конкурс материалы о киберрисках в интернете для детей и доступности цифровой среды даже в маленьких поселках от 100 жителей. Считаю эти темы очень значимыми, — поделилась Елена Чеченина.

Татьяну Брачий наградили грамотой «За активное участие и интерес к теме». Она подавала на конкурс работу «Жми на ENTER» — это еженедельная радиопрограмма, которая впервые вышла в эфир в ноябре 2022 года. Главная тема проекта — обсуждение последних федеральных и региональных новостей сферы IT и телекоммуникаций, а также популярно о сложной цифре и IT.

Татьяна Брачий получила грамоту «За активное участие и интерес к теме»

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